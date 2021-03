De meilleurs services de transport en commun pour les employés d’une entreprise de Boucherville

Les employés du Groupe AFFI de Boucherville, dont les bureaux sont situés rue Eiffel, profiteront bientôt de nouvelles facilités de transport.

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et Groupe AFFI de Boucherville ont en effet conclu de mettre en place un projet pilote de bonification du service de mobilité pour les employés de l’entreprise, établie à Boucherville, à partir du 5 avril prochain.

Ce projet a pour objectif de faciliter les déplacements en transport en commun des employés dont plusieurs vivent avec des limitations fonctionnelles. Un départ de fin du quart de soir en semaine, en direction du terminus Longueuil, sera ajouté à la ligne 25. Également le samedi et le dimanche, un départ le matin en provenance du terminus Longueuil ainsi qu’un départ en fin d’après-midi vers le terminus Longueuil seront ajoutés pour le quart de jour.

« Nous sommes particulièrement fiers de faciliter le déplacement de cette clientèle à mobilité réduite. Ce projet est en lien direct avec l’engagement du RTL de favoriser l’accès au transport en commun pour toutes les clientèles », a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.



« Le RTL a fait preuve d’une grande flexibilité envers les usagers travaillant chez Groupe AFFI. En adaptant des parcours d’autobus, il simplifie les déplacements de nos travailleurs avec limitation et contribue à leur qualité de vie », ajoute Daniel Perreault, président-directeur général de Groupe AFFI Logistique.