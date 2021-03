Une Maison de l’Accueil pour soutenir la population vulnérable de la Rive-Sud

Plusieurs organismes de la Rive-Sud, dont le Carrefour Le Moutier, planchent actuellement sur un important projet d’une Maison de l’Accueil sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

La Maison de l’Accueil se veut le projet d’un pôle de services sociocommunautaires dans l’agglomération de Longueuil, un lieu phare accessible à tous, où se tissent des liens d’entraide, de collaboration et d’innovation sociale. Elle offrira aux citoyens différents services complémentaires : prévention de la détresse sociale et psychologique, aide au logement et aux finances personnelles, installation et employabilité pour les nouveaux arrivants, soutien aux personnes ainées, et un centre de la petite enfance.

« Le Service de police de l’agglomération de Longueuil encourage les initiatives visant à soutenir les populations en situation de vulnérabilité. Les policiers sont en première ligne 24/24, 365 jours par année, et sont bien placés pour constater les nombreux besoins sociaux et la détresse humaine. 70% des appels reçus par les policiers ne sont pas de nature criminelle, mais plutôt des problématiques de santé mentale, conflit, détresse, etc., statistique qui contribue à justifier l’ouverture d’une telle maison.

Le Comité responsable de faire cheminer le projet a profité d’une soirée virtuelle, tenue à la fin février pour lancer le concours « Dessine-moi la Maison de l’Accueil ». Celui-ci invite les citoyennes et citoyens, de tous âges, à laisser libre cours à leur imagination et à partager leur vision de la future Maison de services sociocommunautaires.

Ceux qui souhaitent participer doivent envoyer leurs créations par courriel à info@maisondelaccueil.org, ou par la poste à Carrefour le Moutier, 281 -100, place Charles-Le Moyne, Longueuil, Québec, J4K 2T4, d’ici le 15 mars 2021, en y indiquant leurs coordonnées. Deux prix seront octroyés parmi les dessins reçus.

Pour plus d’information sur le projet de la Maison de l’Accueil, visitez le https://www.facebook.com/maisonaccueil.