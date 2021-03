Boucherville commémore les victimes de la COVID-19

La Ville de Boucherville met ses drapeaux en berne aujourd’hui le 11 mars afin de souligner la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, une initiative du gouvernement du Québec à laquelle participent plusieurs municipalités.

Le maire Jean Martel, les membres du conseil municipal et l’ensemble de l’administration offrent leurs plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette pandémie mondiale.

« Cette pandémie aura bouleversé nos vies de différentes façons, certains ont perdu un proche, d’autres ont vu leur vie transformée et ont fait face à des difficultés hors du commun. C’est ensemble que nous passerons au travers de cette épreuve et espérons que la vaccination nous permettra bientôt de retrouver une vie normale. Nous devons faire preuve de persévérance et poursuivre nos efforts afin de respecter les consignes sanitaires », mentionne le maire Jean Martel.