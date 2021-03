Début en avril des travaux d’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour à Varennes

Sur son site Internet, le Centre de services scolaire (CSS) des Patriotes a mis récemment en ligne une nouvelle section, Nos grands projets, qui donne des informations sur les nouvelles constructions, la reconstruction d’écoles, les agrandissements ainsi que l’entretien et la rénovation de ses établissements d’enseignement. Parmi ces projets, on en apprend plus sur l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour de Varennes, un projet évalué à 23,5 M$ dont la construction devrait débuter en avril prochain afin d’accueillir en janvier 2024 pas moins de 377 élèves de plus, notamment ceux de Contrecœur et Verchères.

Il faut savoir à ce sujet que le CSS des Patriotes a connu une hausse de 14 % de son nombre d’élèves au cours des dix dernières années. Malgré la construction de six nouvelles écoles primaires et l’agrandissement de cinq autres, les besoins ne sont pas comblés, notamment à Saint-Amable et Contrecœur.

À Varennes, le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’école secondaire le Carrefour vise non seulement à augmenter sa capacité d’accueil, mais également à offrir aux élèves l’espace nécessaire ainsi que l’équipement pédagogique et sportif qui les aideront dans leur cheminement scolaire.

On indique sur le site que le nouveau « carrefour d’apprentissage », abondamment fenestré, bénéficiera de l’apport de lumière naturelle. La cour intérieure offrira la possibilité d’une classe extérieure afin de diversifier les lieux d’enseignement.

L’agrandissement de l’école secondaire permettra d’augmenter sa superficie d’environ 3 940 m² pour accueillir 377 élèves de plus, soit tous les élèves de son secteur, notamment ceux de Contrecoeur et de Verchères. Cet ajout d’espace comprendra un nouveau gymnase double (2 plateaux) avec gradins en partie supérieure, 12 locaux de classe, 2 locaux de classe d’arts et 1 laboratoire informatique.

L’été dernier, ce sont les travaux préparatoires à l’agrandissement qui ont été amorcés, notamment avec le nivellement du terrain arrière ainsi que le déplacement du débarcadère d’autobus et des stationnements. Le début des grands travaux d’agrandissement devrait avoir lieu le mois prochain et se dérouler jusqu’en décembre 2023, si tout se passe tel qu’espéré, alors que l’entrée des élèves est prévue en janvier 2024.