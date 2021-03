Une aide de 1,5 M$ pour élargir la gamme de produits et augmenter la capacité de production d’Acier Fati de Varennes

L’ancienne administration Trump a été particulièrement dure avec les industries canadiennes de l’acier et de l’aluminium et il est à espérer que le gouvernement du démocrate Joe Biden soit un peu plus conciliant que celui de l’ancien président des États-Unis. Une chose est sûre, l’annonce d’un soutien de 1,5 million de dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec à l’entreprise Acier Fati de Varennes est plus que bienvenu.

Rappelons à ce sujet qu’en mai 2018, Donald Trump avait décrété des tarifs de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium en faisant valoir qu’elles représentaient une menace à la sécurité nationale des États-Unis et en évoquant la section 232 de la loi américaine sur le commerce. Ils avaient été levés un an plus tard, mais les impacts avaient été importants à l’époque sur ces industries.

Le 24 février dernier, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a annoncé un appui financier de 1,5 million de dollars à Acier Fati en soutien à un de ses projets porteurs pour le secteur de l’acier. L’aide remboursable accordée permettra à l’entreprise de Varennes d’élargir sa gamme de produits et d’augmenter sa capacité de production, en plus de mener à la création et au maintien de 18 emplois.

La ministre a rappelé à cette occasion qu’il s’agit d’un investissement dans des projets qui seront importants pour la relance de l’économie. « En Montérégie, l’industrie de l’acier compte plusieurs entreprises dynamiques aux idées novatrices dont le travail contribue à la renommée de la région partout au pays. Éprouvées par les défis engendrés par la COVID-19, ces PME sont maintenant prêtes à rebondir », a souligné Mme Joly.

Fondée en 1989, Acier Fati fabrique et distribue des lattes d’acier et des produits tubulaires d’acier laminé destinés, entre autres, aux secteurs de la construction, de l’automobile, des équipements industriels et de la construction navale. L’entreprise a connu une forte croissance au cours des trois dernières années et elle distribue ses produits dans tout le Canada et dans le nord-est des États-Unis.