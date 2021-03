Un programme de formation en esthétique automobile à Sainte-Julie

Le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, a octroyé une aide financière de 94 388 $ au Centre de services scolaire des Patriotes pour soutenir la mise en œuvre d’un nouveau programme de formation en esthétique automobile. Ce programme, d’une durée de 14 semaines, a été spécialement conçu pour les jeunes de 16 ans ou plus qui sont suivis ou hébergés par le Centre jeunesse de la Montérégie. Il vise à mettre en place les meilleures conditions pour favoriser la réussite scolaire, l’intégration au marché du travail et le maintien en emploi de jeunes qui ont interrompu leur parcours scolaire à cause de diverses difficultés. Le programme permettra à douze jeunes de bénéficier d’un accompagnement pour obtenir une attestation de formation en esthétique automobile du Centre de formation professionnelle des Patriotes, situé à Sainte-Julie.