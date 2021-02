Une réouverture de la Maison Lenoblet-du-Plessis signée Flora White

Toute l’équipe de Culture C est particulièrement heureuse d’annoncer la réouverture de la Maison Lenoblet-du-Plessis pour son volet d’exposition et ce, conformément aux directives de la santé publique. Dès le 27 février, les familles et les amateurs d’art sont conviés à visiter la magnifique exposition LES ENFANTS, d’hier à aujourd’hui de l’artiste Flora White.



En complément de l’exposition, les enfants repartiront avec une fiche d’activité à faire à la maison : une belle activité artistique pour les occuper pendant la relâche !



Que ce soit avec un crayon à mine, un stylo, des crayons de couleurs ou de la peinture, sur du papier, du carton ou une toile, l’activité se réalise avec le matériel qu’on a sous la main. Rien de plus simple pour les parents ! « Comme on m’a gentiment demandé d’exposer mes séries qui portent sur les enfants dans le cadre de la semaine de relâche scolaire, j’ai choisi d’inclure des oeuvres colorées et joyeuses à ma thématique qui porte habituellement sur des sujets plus sensibles. Dans cette exposition que j’ai simplement nommée LES ENFANTS, d’hier à aujourd’hui, on y retrouve les joies, les peines et parfois le fardeau lourd, la charge physique, mais aussi émotionnelle que des enfants d’ici et d’ailleurs doivent porter et subir au quotidien. », nous dit Flora White sur sa démarche artistique.



La Maison Lenoblet-du-Plessis, située au 4752 route Marie-Victorin, à Contrecoeur, sera exceptionnellement ouverte tous les jours de la semaine de relâche de 10 h à 17 h. Puis, elle reprendra son horaire habituel, soit les samedis et dimanches, aux mêmes heures. L’exposition LES ENFANTS, d’hier à aujourd’hui sera présentée jusqu’au 28 mars.