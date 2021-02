Journées de la persévérance scolaire: le Centre d’éducation des adultes des Patriotes organise un événement virtuel le 16 février

Sous le slogan « Poursuivre ses études au secondaire à l’âge adulte, ça rapporte! », l’Escouade réussite du Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) souhaite aller à la rencontre de la communauté sans diplôme d’études secondaires par l’entremise d’une conférence en ligne lors des Journées de la persévérance scolaire.



L’animation ludique proposée par Alexandre Bélisle, directeur adjoint du CEAP ainsi que Émilie Lamothe, conseillère d’orientation du CEAP sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’Escouade réussite le mardi 16 février 2021 à 19 h.



En plus de mettre en lumière ce qu’apporte un retour aux études secondaires, l’événement permettra aux internautes de poser leurs questions directement à l’équipe-école. En cette période de confinement dû au contexte de la COVID-19, le centre d’éducation souhaite ainsi tirer avantage du virage numérique pour rejoindre notamment les personnes en situation de précarité. « Mon travail comme conseillère de l’Escouade réussite est de rejoindre les gens en personne pour les encourager et les accompagner dans le retour en formation et le développement de leur employabilité. La réussite scolaire et professionnelle des adultes est importante pour moi et je compte sur l’opportunité qu’offre le Facebook Live pour recréer cette rencontre afin de les aider à trouver et à réaliser leurs objectifs », affirme Mme Lamothe.



« Déjà en temps normal, les candidats qui envisagent un retour aux études à l’éducation des adultes ont plusieurs questions. Le Facebook Live que nous proposons permettra justement d’explorer l’ensemble de ces interrogations et d’échanger avec les gens qui seront là », ajoute M. Bélisle.



Bien qu’elle soit accessible en ligne le temps d’une soirée, l’équipe de l’Escouade réussite est là pour accompagner les élèves tout au long de leur cheminement. « Il ne faut jamais hésiter à nous joindre », complète Annie Pontbriand, directrice du CEAP. « Que ce soit pour terminer son secondaire, compléter des préalables pour accéder à un programme de formation ou pour répondre à des besoins particuliers, le CEAP est toujours disponible. Notre service public d’éducation, en plus d’être gratuit, est encadré par une équipe de gens passionnés et dévoués qui mettent les apprenants au centre de leurs préoccupations ».



Pour le CEAP, la persévérance scolaire est une mission précieuse 365 jours par année.



Questions et informations : 450 645-2365 ou https://www.facebook.com/ceap.csp



Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) propose à toute personne âgée de 16 ans et plus des activités de formation variées passant de la formation générale à la francisation, l’intégration sociale et l’intégration socioprofessionnelle. Ces services éducatifs sont offerts sur tout le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) qui regroupe la MRC Marguerite D’Youville, la MRC de La Vallée-du-Richelieu ainsi que les villes de Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville de l’agglomération de Longueuil.



L’Escouade réussite est un service du CEAP qui vise à sensibiliser, informer et accompagner les adultes éloignés de la formation et qui ont un faible niveau de littératie. Elle se déplace dans leur milieu de vie dans le but de leur offrir de l’aide et des conseils sur les choix de formation ou les chemins de carrière.