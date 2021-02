Football: un Bouchervillois joint l’équipe de l’Université de Pennsylvanie

Jouer au football avec les Grizzlis de Boucherville peut mener loin. L’ancien porte-couleurs de l’équipe locale, Frederik Boubane Lesieur, a non seulement gravi tous les échelons du football mineur avec succès, mais à compter de la prochaine saison, il évoluera avec les Nittany Lions de la Penn State University, en Pennsylvanie.

Après les Grizzlis de Boucherville, le demi de coin qui fait 6 pieds 3 pouces, 215 livres, a joué son football collégial avec les Cougars de Champlain à Lennoxville puis avec l’équipe du Collège André Grasset de Montréal, les Phénix.

Chemin faisant, celui que ses entraîneurs ont qualifié de « diamant brut à polir » a tenté sa chance au hockey et au soccer, mais il est vite revenu au football. Il a d’abord occupé la position de receveur de passe, toutefois une blessure à une main a fait en sorte que ses entraîneurs lui ont suggéré la position de demi de coin.

Le talent de Frederik a vite été remarqué par différents collèges. En fait, il a reçu de nombreuses offres, dont certaines provenant d’universités du Rhode Island, de Murray State, de l’Université Campbell et du Maine, mais son choix s’est finalement arrêté sur l’offre de la Penn University.



Il prendra la direction de la Pennsylvanie fin juillet-début d’août pour participer à ses premiers camps. Son objectif est de faire rapidement partie du « big 10 », il veut se tailler une place dans l’alignement partant, il veut « être habillé dès sa première saison ». Sur sa page Facebook, Frederik Boubane Lesieur précise qu’il réalise son rêve, celui de jouer dans la ligue universitaire américaine. Il remercie aussi son père et son ex-entraîneur, Tommy Iadeluca, deux hommes qui l’ont poussé à aller jusqu’au bout de son talent. Côté académique, il suivra une formation universitaire en ‘Fine Arts’ »



Notons par ailleurs qu’un autre footballeur de la Rive-Sud se joindra à une organisation universitaire pour y poursuivre sa carrière. Le Longueuillois Laurent-Nicholas Frémont prendra quant à lui le chemin de l’Université Western Ontario où il évoluera avec l’équipe des Mustangs. Coïncidence, tout comme Frederik Boubane Lesieur, il a lui aussi évolué avec l’équipe des Cougars de Champlain du collège de Lennoxville en Estrie.