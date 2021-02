Alloprof augmente son offre pour venir en aide aux élèves et aux parents

Dans la foulée de la présentation d’un filet de sécurité pour les élèves par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, Alloprof annonce l’ouverture de ses services le dimanche ainsi que l’ajout d’enseignants et de ressources sur son site. L’objectif de l’organisme est de tripler le nombre d’interventions qu’il sera en mesure de réaliser auprès des élèves et parents en quête de soutien. En réponse au besoin exprimé par les familles, Alloprof ajoute donc des heures d’accès à ses enseignants en offrant une nouvelle plage horaire le dimanche. Ainsi, depuis le 31 janvier, les enseignants sont joignables le dimanche par téléphone, texto et en ligne, de 13 h à 17 h. La disponibilité des enseignants le dimanche bonifie l’horaire régulier, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Dès le lundi 1er février, Alloprof augmentera également le nombre d’enseignants disponibles après les heures de classe pour répondre aux questions des élèves par téléphone, texto et en ligne. Cet ajout de répondants permettra de traiter rapidement jusqu’à 30 % plus de requêtes. Dans les prochains mois, l’organisme vise l’embauche de 100 répondants supplémentaires grâce au recrutement d’étudiants en enseignement et à la plateforme web Répondez présent.