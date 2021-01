Médiateurs citoyens: pour une aide dans la résolution de conflit, sans parti-pris

Vous avez décidé de faire appel à la médiation citoyenne parce que vous vivez une mésentente, soit de voisinage, de famille, avec un employeur ou un organisme public comme une municipalité.

Si vous habitez Varennes-Verchères-Contrecoeur, vous appelez au 514 358-7249 après avoir consulté le site www.equijustice.ca pour mieux nous connaître.

Dans les jours qui suivent, un médiateur vous rappellera afin de prendre connaissance de votre situation ou simplement pour répondre à vos questions sur le rôle des médiateurs et les objectifs de la démarche.

Parfois, ceux qui font appel à la médiation citoyenne sont surpris de se retrouver en présence de deux médiateurs citoyens lors des rencontres. Cette façon de travailler vise à ce qu’il n’y ait aucun parti-pris de la part d’un médiateur, mais aussi que toutes les normes de pratique soient respectées. La médiation à deux permet un équilibre et une complémentarité des forces et des aptitudes des médiateurs.

Il est possible que l’une ou l’autre des parties soit plus à l’aise avec un médiateur plutôt qu’un autre. Que ce soit pour une question d’âge, de genre ou d’affinité. Les médiateurs sont conscients de cette réalité et interagissent dans le respect et le bien-être de chacun.

Les médiateurs travaillent en respectant un code d’éthique rigoureux. Ils agissent en toute intégrité et impartialité. Ce sont des bénévoles formés par Équijustice (www.equijustice.ca), afin d’accompagner gratuitement tout citoyen qui en fait la demande.

Les médiateurs devront s’assurer du libre consentement des personnes impliquées dans une expérience de vie difficile. Tous les échanges avec les médiateurs citoyens sont confidentiels. Les médiateurs s’interdisent de transmettre les propos d’une partie à l’autre.

Essentiellement, leur rôle consiste à vous écouter, vous accompagner, vous soutenir.

Les médiateurs sont là pour vous. N’hésitez pas à faire appel à leurs services.

Source: Équijustice