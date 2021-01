Serge Beauregard nommé directeur du Service de sécurité incendie de Varennes

Le conseil municipal est fier de confirmer la nomination de Serge Beauregard au poste de directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes. Avec près de quarante ans d’expérience dans le métier, monsieur Beauregard possède une feuille de route exceptionnelle qui confirme son leadership auprès des organisations et du développement professionnel des pompiers.



« Les citoyens peuvent compter sur le dévouement de Serge Beauregard et de son équipe pour leur sécurité. Un directeur qui a le cœur à l’ouvrage, qui est respecté par ses pairs et aussi un Varennois dans l’âme », affirme le maire Martin Damphousse qui ajoute : « Nous avons de beaux défis à relever à court terme dont celui de construire la nouvelle caserne 29 pour nos pompiers ».



Serge Beauregard est au service de la Ville depuis 1993. Il était jusqu’à tout récemment directeur intérimaire et a occupé auparavant les tâches directeur adjoint et de chef aux opérations. En plus de ses fonctions à Varennes, il a œuvré au sein de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine et des services incendie des villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Waterloo ainsi qu’à la base militaire de Val-Cartier.