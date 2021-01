Une année 2021 des plus chargées en vue du 350e de Varennes

L’année 2021 sera particulièrement chargée pour la Ville de Varennes alors qu’elle se prépare à fêter en grand en 2022 son 350e anniversaire de fondation. Heureusement, la Municipalité a les moyens de ses ambitions grâce à son surplus record estimé à 7,3 millions de dollars et de ses nouveaux revenus de taxation de l’ordre de un million de dollars.

Bien que les célébrations du 350e se dérouleront en 2022, les étapes de préparation seront centrales tout au long de l’année en cours, alors que l’on débutera la construction des grands legs qui seront mis au service de la population pour les décennies à venir.

Parmi ceux-ci, il y a la construction du Polydôme quatre saisons au parc du Pré-Vert et celui d’un nouveau centre multifonctionnel à la place de l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé, dont le nom sera perpétué lors d’une annonce à venir sous peu, ainsi que l’aménagement du nouveau parc du Patrimoine et la reconstruction de la maison ancestrale Hébert-Jodoin.

Le travail des différents comités se poursuivra donc en 2021 en collaboration avec les citoyens afin de voir à la planification et à la présentation des événements, tout en planifiant le développement d’activités historiques et patrimoniales. On procèdera aussi au lancement d’une campagne de partenariat et on prévoit conclure une nouvelle entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications, en plus de faire l’acquisition d’œuvres d’art.

Aussi, le conseil municipal a pour objectif en 2021 de réduire le compte de taxes des Varennois et de diminuer pour une deuxième année consécutive l’endettement total net à 40 millions de dollars par l’utilisation des liquidités, ce qui représenterait une réduction d’environ 15 %.

Environnement

En 2021, la Municipalité veut continuer de revitaliser le centre-ville et poser des gestes en vue de son redéveloppement par l’acquisition d’immeubles et la planification de ce secteur.

Plusieurs idées sont également dans la mire du conseil municipal au chapitre environnemental, dont l’acquisition et la conversion à 100 % électrique de quatre camions, en partenariat avec l’entreprise varennoise Écotuned, un projet qui bénéficierait d’une subvention de 222 844 $ de la Fédération canadienne des municipalités, ce qui représenterait 50% de la facture.

La Ville veut aussi installer au cours de l’année un nouvel éclairage à l’énergie solaire au parc de la Commune, dans la section de la frayère Saint-Charles, et planter de nouveaux arbres dans les parcs et espaces publics du territoire. Varennes procèdera aussi à la mise en place d’une haie brise-vent aux abords de la montée de la Baronnie, ce qui améliorerait la sécurité de la circulation durant la saison hivernale.

Plusieurs travaux sont également prévus en 2021 du côté des infrastructures, des passages piétonniers, des parcs et espaces verts et des différents plateaux d’activités. Bref, Varennes veut être à son meilleur afin de célébrer en grand son anniversaire!