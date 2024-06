Le Service de sécurité incendie de Varennes a rappelé qu’il dispose depuis des années d’un registre informatisé relié au centre d’appel 911 permettant d’identifier et de repérer toute personne ayant un problème en cas d’évacuation d’urgence.



Le programme Opération secours adapté a été proposé aux locataires à mobilité réduite dans le but d’assurer la meilleure intervention possible pour ces personnes lorsque survient un incendie ou tout autre sinistre.



Il facilite l’accès à l’information pour les pompiers lors d’un appel d’urgence à l’adresse d’une personne à mobilité réduite. Le programme Opération secours adapté permet aussi aux pompiers d’avoir des données supplémentaires sur le type d’incapacité d’une personne.

L’information reçue lors de l’inscription est entrée dans un logiciel informatisé et demeure strictement confidentielle; seules les personnes chargées de saisir l’information et les pompiers, lors d’une situation d’urgence à cette adresse, y ont accès.



Toute personne peut s’inscrire en communiquant avec la MRC, son service de sécurité incendie ou son centre de la santé et des services sociaux (CSSS). Elle peut également remplir le formulaire en ligne au lien suivant :



https://margueritedyouville.ca/services/services-aux-citoyens/office-regional-dhabitation-orh?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3YWPNAxVptQQ3DhyhbUuiELYqEz6XttkHHYdZnAmlRE4mMxvk1qOzs6ww_aem_AS38wi5WazZ7wsSO1oyvNxvPfxX9OJYJdD5SqcEFJNxkKOmJL-DzNVtXichbR4f87ZCWPuu_1qOEFdGzzw7NGqOI