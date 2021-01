Un don de 50 000$ à la Paroisse Sainte-Julie pour les réparations de l’église

Le président de la Fabrique, Daniel Richard, était tout sourire lorsqu’il a ouvert son courrier le 28 décembre dernier puisqu’il contenait un don majeur pour la campagne de financement des réparations de l’église, présenté au nom de la Famille Roger Savard.

M. Savard est une personne très connue à Sainte-Julie car, à titre de propriétaire de l’entreprise Service de rénovation R.S., il est maître d’œuvre de plusieurs maisons et bâtiments dans la ville.

Le président de la fabrique et des marguilliers ont rencontré M. Savard dans l’église pour le remercier personnellement. Celui-ci a salué l’implication des bénévoles qui travaillent fort pour la conservation de ce patrimoine Julievillois.

« Cette église fait partie de notre histoire et il faut la garder en bonne condition. Même si la jeune génération actuelle ne fait pas trop de cas de son utilisation, il est important que tous ceux qui le peuvent contribuent pour sa conservation et la réalisation des travaux au printemps 2021. Je lance le défi à d’autres familles julievilloises qui sont en mesure d’en faire autant. Il est temps de délier les porte-monnaie et d’aider notre église paroissiale », de dire M. Savard.

Ce don de 50 000$ est tout un coup de pouce pour le comité organisateur de la campagne de financement « Conservons notre patrimoine Julievillois ». « Avec ce don, nous venons de dépasser le montant de 250 000$ sur l’objectif de 650 000$. Ceci nous motive grandement à poursuivre! », d’avouer le président de la Fabrique.

« Il est à souhaiter que d’autres grands donateurs se manifestent dans les prochaines semaines, mais rappelons que tous les dons sont les bienvenus. La conservation de notre patrimoine, c’est l’affaire de tous ceux qui souhaitent garder nos bâtiments ancestraux dans le meilleur état possible. On donne avec notre cœur et selon nos moyens financiers », ajoute M. Richard.

Visitez le site web : uniteem.org ou envoyez votre don à Paroisse Sainte-Julie, 1686, rue Principale à Sainte-Julie, J3E 1W7.