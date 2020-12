Québec alloue 8, 8 millions $ pour réaliser 50 projets innovants dans la région

Québec injectera 8,8 M$ pour la réalisation de 50 initiatives locales et régionales, en Montérégie, ainsi que pour la concrétisation d’une entente sectorielle.

Les projets retenus sont mobilisateurs et ils auront des retombées positives sur leur territoire, dans ce cas-ci , sur la Rive-Sud et en Montérégie. Parmi ceux-ci, plusieurs auront écho dans l’agglomération de Longueuil. La liste des projets de la région se décline ainsi :



‒ 28 500$ pour le Programme de soutien municipal en patrimoine immobilier – Volet 2 – Saint-Bruno-de-Montarville.

‒ 40 000 $ pour l’Étude de faisabilité en vue de la réalisation d’un parcours multimédia patrimonial cyclable le long du fleuve – Longueuil.

‒ 50 000 $ pour le Lumifest, festival d’arts visuels numériques et de bouffe de rue – Asphalte diffusion.

‒ 70 000 $ pour la mise en place d’un projet de centre de tri de matières recyclables – Longueuil.

‒ 81 450 $ pour la mise en place d’actions en mobilité durable – Voyagez Futé.

‒100 000 $ pour Tout un monde, projet de création et de diffusion destiné aux enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme – Théâtre Motus.

‒152 917 $ pour le Programme régional d’acquisition de données sur les milieux humides et hydriques – chevelu hydrographique détaillé – GéoMont.

‒170 000 $ pour le développement de l’atelier de vision de l’usine idéale virtuelle – Développement économique de l’agglomération de Longueuil.

‒180 000 $ pour Invent’air, un service de prêt de matériel et d’équipements de plein air – Loisir et Sport Montérégie.

‒232 000 $ pour la création d’un centre de services pour l’intégration des immigrants au marché du travail et leur maintien sur la Rive-Sud – Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil.

‒ 292 188 $ pour le Programme régional d’acquisition de données sur les milieux humides et hydriques – caractérisation des bandes riveraines – GéoMont.

‒ 328 000 $ pour une infrastructure adaptée pour les enfants en pédiatrie sociale en communauté à Longueuil ‑‑ Centre en pédiatrie sociale en communauté de Longueuil.

‒ 406 201 $ pour Unir et bâtir – Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME).

‒ 448 125 $ pour Territoire Innovant : Accompagnement et lieux d’expérimentation pour entreprises en démarrage – Développement économique de l’agglomération de Longueuil.

‒ 600 000 $ pour l’Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région – Agence forestière de la Montérégie; 14 MRC de la région; Agglomération de Longueuil; Table de concertation des préfets de la Montérégie; ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; ministère des Affaires municipales et de l’Habitation