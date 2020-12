Don de 5 665 $ des employés de la Caisse Desjardins des Patriotes

La Caisse Desjardins des Patriotes est fière de souligner la contribution de ses employés. Ces derniers ont amassé 5 665 $, en plus d’avoir amassé plusieurs boîtes de denrées non périssables. L’argent et les denrées ont été remis à six organismes du milieu, responsables de la Guignolée. Ce montant s’ajoute aux 30 000 $ remis précédemment à ces mêmes organismes, par la Caisse Desjardins des Patriotes. « Grâce à cette générosité, nous espérons permettre à plusieurs familles d’avoir une période des Fêtes un peu plus joyeuses », de souligner Paul Dulude, directeur général de la Caisse Desjardins des Patriotes. « Les administrateurs, les membres de la direction et l’ensemble des employés de la Caisse sont particulièrement touchés par les difficultés que peuvent vivre certaines familles, surtout dans le contexte actuel », de mentionner André Cataford, président du Conseil d’administration de la Caisse. « Chaque fois que la Caisse Desjardins des Patriotes peut faire une différence au sein de sa communauté, elle est heureuse de faire sa part et d’y aller de gestes concrets envers ces organisations dévouées qui contribuent à améliorer la vie des gens et des familles au quotidien », de conclure Paul Dulude, directeur général de la Caisse.