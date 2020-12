Boucherville accorde plus de 593 000 $ en subventions

Afin de soutenir des organismes qui ont connu de multiples problèmes, surtout d’ordre financier, liés à la crise sanitaire, le conseil municipal de Boucherville a autorisé l’octroi de subventions totalisant la somme de 470 748 $.

« Ça n’a pas été facile pour nos organismes en 2020. Ils ont eu de mauvaises surprises, notamment aux niveaux du nombre d’inscriptions, des événements annulés, des frais qu’ils ont dû assumer et même faire des mises à pied, ect. Ceux-ci ont dû se réinventer, et relever de nombreux défis dans le contexte de la pandémie.

L’aide financière que nous avons reçue du gouvernement provincial nous permet, à notre tour, de les aider », a expliqué le maire Jean Martel lors de la réunion du conseil municipal, le 7 décembre dernier.

Ainsi, douze organismes bouchervillois se partageront une somme de 470 748 $.

Aides financières accordées en décembre

– Club des Lions de Boucherville : 12 500 $

– Association québécoise du goûte-boudin : 1 000 $

– Centre de yoga de Boucherville : 8 500 $

– Les Filles d’Isabelle :10 000 $

– Club de gymnastique Les Réflexes : 43 876 $

– Anciens employés de la Ville de Boucherville : 1 100 $

– La Bambinerie de Boucherville : 55 700 $

– Loisirs et Répit Sans limites : 71 136 $

– Maison des jeunes : 136 936 $

– Centre d’action bénévole (Carrefour du bénévolat) : 30 000 $

– – Club Mustang : 25 000 $

– Centre d’action bénévole Maison du bénévolat (Maison du bénévolat) : 75 000 $



D’autres subventions de 122 634 $

Par ailleurs, le conseil municipal a réservé une somme de 122 634 $ en vue d’accorder des subventions en 2021 à divers organismes pour la réalisation de leurs projets.

– Fondation Cultures à partager : 5 000 $ pour le maintien des activités de la fondation (récupération de livres usagés pour expédier dans divers pays de la francophonie pour l’alphabétisation de jeunes dans des pays sous-développés)

– Association des gens d’affaires de Boucherville : 5 000$ pour le Gala Aimé-Racicot, + 20 000 $ pour la campagne d’achat local, + 10 000 $ pour la trousse de bienvenue pour les nouvelles entreprises qui s’établissent sur le territoire

– Organisation du baseball mineur de Boucherville : 10 000 $ pour l’achat d’équipements et le maintien des activités, + 9 400$ pour la location des terrains pour le camp d’entraînement de 2021, + 7 500$ pour l’achat d’un tableau indicateur au Parc Pierre-Laporte.

– Collectif 21 : 20 000 $ pour le maintien des activités des jardins collectif et intermunicipal

– Club de tennis de table : 15 000$ pour l’organisation de l’Open scolaire du Québec à l’école De Mortagne (les 24 et 25 avril 2021)

Club de Basketball Boucherville : 20 734$ pour l’Installation de nouveaux plateaux à l’école orientante pour répondre au nombre d’inscriptions croissantes