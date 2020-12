Plus que quelques jours pour donner à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 2020

Il reste encore quelques jours soit jusqu’au 31 décembre prochain pour atteindre l’objectif de 350 000 $ en denrées et en argent fixé pour l’édition 2020 de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Plus de 250 000 $ en argent ont déjà été recueillis mais il faut que tout le monde y mette un dernier effort.

En cette année particulière, précaire et fragile, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud compte sur votre générosité pour aider de plus en plus de personnes vivant des situations difficiles qui attendent des denrées et des produits non périssables en cette période des Fêtes.



Tout le monde ensemble le 28 décembre 2020 à 19 h 30



La Guignolée des médias profitera d’une vitrine durant le spectacle télévisé Tout le monde ensemble, en y présentant un message unique de 90 secondes visant à sensibiliser les Québécois à la cause de l’insécurité alimentaire. Tenue le 28 décembre à 19 h 30 en direct de l’espace Yoop, cette grande fête sera diffusée simultanément sur ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA, de même que sur l’application Yoop et le site yoop.app. Desjardins doublera les premiers 100 000 $ de dons reçus pendant la retransmission.



Jusqu’au 31 décembre, continuez à donner : guignoleerivesud.org ou en déposant vos produits dans les différents points de chute dont les pharmacies Jean Coutu. Tous les détails sur les autres point de dépôt au www.guignoleerivesud.org