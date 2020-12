Des sous pour soutenir les organismes en sport et loisir de la Rive-Sud

Les organismes de loisir de toute la Rive-Sud pourront profiter d’un nouveau programme d’aide pour passer au travers de la difficile période de pandémie et de confinement qui minent non seulement les activités des organismes mais dans bien des cas, leur survie aussi. C’est « Loisir et Sport Montérégie » qui lance le Fonds montérégien d’urgence en loisir et sport.

Ce nouveau programme d’aide financière d’un montant total de 500 000 $ est destiné aux organismes sans but lucratif locaux, supra locaux et régionaux de la région pour pallier les impacts financiers engendrés par la crise sanitaire et contribuer au maintien et à la relance des activités en loisir et sport.

La valeur maximale pouvant être octroyée à un organisme est de 15 000 $. La date limite pour déposer sa demande est le 12 février 2021.

« On parle d’une organisation qui a des frais fixes importants et qui a vécu des pertes de revenus générant un déficit qui pourrait être problématique pour sa vie financière ou sa pérennité. L’objectif est d’aller couvrir des déficits d’opération », précise Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie.

Cette contribution de Loisir et sport Montérégie, combinée à un ensemble de mesures également disponibles par les municipalités et les différents autres programmes d’aide provincial ou fédéral, permettra de maintenir le dynamisme régional en loisir et sport afin que tous soient prêts pour la relance des activités.



Par ailleurs Loisir et sport Montérégie est également en mesure de lancer un second appel de projets dans le cadre du fonds « En Montérégie, on bouge! » grâce aux subventions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. En effet, 175 552 $ seront distribués d’ici le 31 mars prochain. La date limite pour déposer un projet est le 15 janvier 2021.

L’aide financière accordée peut aller jusqu’à un maximum de 10 000 $ par projet. Toutefois, le projet doit prendre forme entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.

Ce programme vise à favoriser la pratique régulière d’activité physique et de plein air auprès de la population dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

À noter qu’un même organisme peut recevoir deux aides financières de la part de Loisir et Sport Montérégie, pourvu que ce soit deux projets différents. Tous les détails sur le site internet www.loisir.qc.ca