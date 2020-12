45 740 $ pour la Guignolée de Varennes : objectif dépassé!

La Guignolée sous forme de collecte de dons qui se déroulait du 22 novembre au 13 décembre a été un immense succès. Un montant de 45 740 $ a été amassé, sur un objectif de 30 000 $.



Organisée de concert avec les organismes Action bénévole de Varennes, les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste et la Ville de Varennes, la Guignolée de cette année a pris une autre forme, le contexte actuel ne permettant pas de collecte de denrées.



Plusieurs entreprises et organismes ont fait des dons importants qui ont grandement contribué au succès de cette collecte de fonds. Parmi ceux-ci le Club Richelieu Varennes avec un don de 5000 $.



« Merci de tout cœur aux gens qui ont donné si généreusement. La somme amassée est bien au-delà de nos espérances et nous en sommes très heureux pour les familles varennoises qui en ont besoin », affirme le maire Martin Damphousse.



Il sera encore possible de faire des dons en ligne et aux caisses chez IGA jusqu’au 31 décembre. Grâce à ces généreux dons plusieurs familles varennoises bénéficieront d’une aide alimentaire pour la période des Fêtes et tout au long de l’année.