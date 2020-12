Baisse du taux de chômage au Québec en novembre

L’emploi a légèrement augmenté (15 700; + 0,4 %) au Québec en novembre par rapport à octobre 2020. Le taux de chômage a reculé de 0,5 point de pourcentage en novembre pour se fixer à 7,2 %. C’est ce qui ressortait des plus récents résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. L’emploi a augmenté de 709 700 depuis mai, ce qui équivaut à plus de 85 % des 820 500 emplois perdus entre février et avril 2020. En novembre, l’emploi à temps plein a connu une faible hausse (+ 15 400), alors que celui à temps partiel (+ 500) était stable. Le secteur privé (- 30 000) a enregistré un recul de l’emploi, alors que le secteur public a affiché une hausse (+ 44 600). L’emploi chez les travailleurs indépendants était stable (+ 1 200). Le taux d’activité a baissé de 0,2 point et s’est établi à 64,4 %. Le taux d’emploi a augmenté de 0,1 point pour se fixer à 59,8 %. Au Canada, en novembre, l’emploi a progressé de 62 100 (+ 0,3 %). Le taux de chômage a diminué de 0,4 point et s’est fixé à 8,5 %. Au cours des onze premiers mois de 2020, comparativement à la même période de l’année précédente, l’emploi au Québec a baissé de 209 300. Au cours de cette période, l’emploi à temps plein a reculé de 105 100 et celui à temps partiel de 104 200. Depuis le début de l’année 2020, le taux de chômage au Québec s’établit en moyenne à 9,0 % (au Canada : 9,5 %).