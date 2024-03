Baisse des collisions mortelles en Montérégie

La Sûreté du Québec a rendu public le 14 mars son bilan annuel en matière de sécurité routière, incluant le nombre de collisions mortelles et de décès survenus au cours de l’année 2023 sur le territoire et on peut constater que le nombre de collisions mortelles en Montérégie est en baisse de près de 30 % par rapport à l’année précédente.



La Sûreté du Québec a remarqué une amélioration du bilan routier à l’échelle de la province en comparaison avec celui de 2022. En Montérégie, le nombre de collisions mortelle a diminué de près de 30 %, passant de 32 en 2022 à 23 en 2023.



Ce bilan démontre que les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse (31 % des collisions); la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (16 %); l’inattention ou la distraction (9 %). Ces causes rappellent que le comportement humain est à l’origine d’une majorité des collisions mortelles et avec blessés graves, a ajouté la Sûreté du Québec. Par ailleurs, la SQ a déploré que près de 20% des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.