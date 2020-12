Longueuil : Un plan stratégique pour guider les actions de l’administration jusqu’en 2025

Un plan stratégique guidera dorénavant les actions et des décisions des élus et la direction de la Ville de Longueuil jusqu’en 2025. Un document phare à cet effet a été adopté par le conseil municipal. Il assurera le développement et le rayonnement de Longueuil.

Cette feuille de route a pour objectif de mobiliser l’ensemble des équipes de la Ville vers une vision commune, le Plan stratégique 2025 présente des objectifs concrets articulés autour de quatre grandes orientations qui permettront à la Ville de relever les défis qui s’annoncent au cours des prochaines années :

‒ Repenser les façons de faire pour devenir une organisation plus agile, proactive et près des citoyens;

‒ Relancer l’économie par la densification du territoire et le transport collectif, dans le respect des principes de développement durable;

‒ Assurer une fiscalité responsable et équitable;

‒ Exercer un leadership fort.

« Alors que les défis de densification, de planification du territoire et de lutte aux changements climatiques sont au cœur des préoccupations, ce Plan jette les bases des actions à entreprendre maintenant », a mentionné la mairesse Sylvie Parent.