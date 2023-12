Un voyage a Rio de Janeiro pour L’Office de participation populaire de Longueuil

Si une tempête a déferlé sur l’Office de consultation publique de Montréal au cours des dernières semaines en raison de voyage et de dépenses, des membres de l’Office de participation publique de Longueuil ont également voyagé au cours de la dernière année, mais dans une proportion moindre.

Au cours de l’année 2023, deux membres de l’équipe de l’Office de Longueuil ont participé à une mission à Rio de Janeiro. La présidente de l’Office, Julie Caron-Malenfant, et la responsable de la participation publique, Élise Naud, se sont rendues à la 22e conférence de l’Observatoire de la démocratie participative (OIDP) au début du mois de novembre. Les billets d’avion ont coûté 6237 $ et l’hébergement un peu plus de 1550 $. À cela s’ajoute quelques lunchs et des taxis, pour une dépense totale d’un peu plus de 8000 $ selon les chiffres fournis par la direction de l’OPPL.

L’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) est un réseau international ouvert à toutes les villes, organisations et centres de recherche souhaitant connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences en matière de démocratie participative au niveau local. Pour sa première participation au congrès, l’Office de Longueuil a entre autres animé un panel intitulé « Participation, innovation et indépendance ». Un rapport de 48 pages sur le colloque a été produit au retour.

Avant ce congrès, plusieurs factures de restaurant apparaissent dans les dépenses de l’Office dont un lunch avec trois personnes (133 $) pour saluer la première année de l’organisme. Celui-ci a, entre autres, tenu des consultations, depuis un an, sur les feux de foyers extérieurs, sur le devenir du secteur LeMoyne et sur l’aéroport de Saint-Hubert bien que l’administration de celui-ci ne relève pas de la Ville de Longueuil. Six personnes sont à l’emploi de l’OPPL et le budget de l’organisme est d’environ 1 M$.