Secteur Longue-Rive : Longueuil signe une entente avec le fédéral

Verra-t-on dans un avenir prochain l’aménagement d’un nouveau quartier «modèle» en bordure du fleuve près de la station de métro Longueuil ? C’est ce que souhaite l’administration Fournier qui vient de signer une lettre d’intention avec la Société immobilière du Canada et réaffirme ainsi sa volonté de développer le secteur Longue-Rive.

La Ville de Longueuil et la Société immobilière du Canada (SIC) ont signé une entente de cinq ans visant à préparer le terrain pour ériger entre 3500 et 4000 logements dans cette zone offrant un accès direct au Saint-Laurent. L’accès aux berges demeurera public.

Le concept soumis par la SIC prévoit aussi la construction d’immeubles résidentiels et commerciaux, des parcs, des places publiques ainsi que de nouvelles voies de circulation et d’accès au site. Certains n’hésitent pas à parler d’un Brooklyn du Nord pour identifier ce projet.

Ce nouveau quartier sera construit sur un vaste terrain vague qui appartient en majeure partie au gouvernement canadien. Selon les lignes directrices de la SIC, 20 % de logements sociaux ou abordables doivent être construits dans tous ses projets immobiliers au Canada.

Ce terrain est l’un des derniers disponibles en bordure du fleuve dans la grande région métropolitaine et représente donc un fort potentiel, à proximité de la station de métro.

«Notre vision pour le secteur Longue-Rive est celle d’un quartier respectueux de l’environnement, socialement diversifié et économiquement viable, où les notions d’architecture de qualité et de paysages seront centrales», de déclarer Catherine Fournier par voie de communiqué.

Pour la Ville, la mise en valeur de ces terrains permettra, entre autres, de créer une vie de quartier dynamique avec une mixité d’usages, incluant des infrastructures publiques, de nouvelles voies de circulation et des accès bonifiés au site, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

La Société immobilière du Canada entamera rapidement les prochaines étapes du projet, une planification plus précise et actualisée ainsi que des études et des analyses notamment en ce qui concerne les berges et la faune.

La Ville souligne que l’élaboration du concept pour ce secteur respecte les principes prévus au programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Longueuil, adopté en 2021 et pour lequel des consultations publiques ont été tenues.

Une idée pas si nouvelle

L’idée de construire des logements à cet endroit n’est pas nouvelle. C’était un des secteurs de la vision de futur centre-ville de l’administration de Caroline St-Hilaire, qu’elle a dévoilé en fin de mandat et qui a par la suite été inscrit au plan d’urbanisme.