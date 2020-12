« Justin Trudeau n’avait rien à offrir » -Stéphane Bergeron, député de Montarville

Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires intergouvernementales, M. Stéphane Bergeron, a l’instar du chef de sa formation politique, M. Yves-François Blanchet, s’est dit très déçu de l’attitude de Justin Trudeau sur la question des transferts en santé. En effet, le premier ministre fédéral a fait perdre un temps précieux à ses homologues du Québec et des provinces en se présentant à la rencontre du 10 décembre derniers les mains vides… «C’était écrit dans le ciel, puisqu’il avait déjà annoncé, dans son énoncé économique, comment il compte dépenser tout cet argent que nous n’avons pas en initiatives de toutes sortes», de dénoncer M. Bergeron

«Malgré l’unanimité du Québec et des provinces, la volonté de la Chambre des communes et l’appui important de la population, Justin Trudeau refuse toujours d’entendre parler d’augmenter les transferts en santé. Pire, il refuse même de commencer à en discuter», a déclaré Yves-François Blanchet.

«Entendre Justin Trudeau dire que ce n’est pas le temps, en pleine pandémie, de parler de transferts en santé, me donne littéralement froid dans le dos! Y a-t-il, au contraire, un moment plus approprié pour constater que le système de santé manque cruellement de ressources et qu’il n’est pas adéquatement outillé pour faire face à une crise de cette ampleur, ce qui devrait donner lieu à une réaction énergique pour opérer un important redressement?», soutient le député de Montarville.

«Cette réaction parfaitement insensible et déconnectée de Justin Trudeau rend d’autant plus inopportune et inacceptable son intention d’imposer des normes dites ‘’nationales’’ pour les soins de longue durée aux aînés. Ce serait le temps, en pleine pandémie, de discuter de cela? Par son inconsciente désinvolture, il est directement responsable de la tragique hécatombe survenue dans les CHSLD. Comment peut-il, dans les circonstances, s’ériger en modèle de ce qui aurait dû être fait pour éviter une telle catastrophe?», de tonner Stéphane Bergeron

Source: Bureau du député de Montarville