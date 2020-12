La résidence VAST du Groupe Maurice à Sainte-Julie accueille ses premiers résidents

La pandémie COVID-19 aura sans contredit démontré la pertinence des habitations pour aînés de qualité, l’importance de ces lieux de socialisation, bref, la nécessité de créer environnements conçus avec amour et compassion où le « mieux vieillir » émane de chaque centimètre carré. C’est dans cet ordre d’idée que Le Groupe Maurice poursuit sa lancée et accueille, depuis le 1er décembre dernier, les tout premiers résidents de VAST, ce complexe qui s’élève entre ville et nature et dont le taux d’occupation frôle la pleine capacité.



Déjà quelques jours avant l’ouverture, la joie et l’enthousiasme étaient palpables, alors que bouteilles de bulles et flutes à champagne étaient livrées aux futurs résidents, préparant ceux-ci au deuxième acte : un événement virtuel exclusif leur permettant de découvrir, en direct, leur nouveau milieu de vie et l’équipe de gestion du complexe. Les futurs occupants n’ont d’ailleurs pas caché leur émerveillement en partageant leurs coups de cœur sur la messagerie de l’événement.

Comme les directives actuelles ne permettent pas la tenue de ses habituelles « portes ouvertes grand public », Le Groupe Maurice a tout de même pris soin d’également lui réserver une surprise : des « portes ouvertes virtuelles » où les charmes de VAST peuvent-être admirées de manière sécuritaire et dans le confort de son domicile : https://vast.legroupemaurice.com



« Dans un contexte où l’univers de bon nombre d’entreprises a été chamboulé, un élément est demeuré intact au Groupe Maurice, prenant même tout son sens : ses valeurs ! Je suis non seulement honoré d’incarner ces valeurs à titre de directeur général, mais aussi de les voir se concrétiser à travers l’ouverture de VAST – une ouverture certes différente, mais réalisée avec tout autant de passion. Mon équipe et moi sommes impatients de tous vous accueillir ! », a mentionné Benoit Bouchard, directeur général d’iVVi.



À propos de VAST

À proximité des commerces, tout en restant près de la nature, VAST rend hommage aux grands espaces ouverts. La résidence pour retraités VAST offre 378 unités incluant 358 appartements-services, allant du studio au 5 1/2 ainsi que 20 unités de soins. Les résidents profitent de spacieuses aires ouvertes, qui incluent d’amples jardins avec une magnifique cascade apaisante et une aire de loisirs. À l’intérieur, les espaces de détente comprennent plusieurs salons, un magnifique foyer ainsi qu’une salle à manger avec service aux tables. Une piscine, une plage avec luminothérapie, un simulateur de golf et une salle de quilles sont aussi disponibles aux résidents. Ce complexe offre également un accès intérieur vers le restaurant de petits-déjeuners l’Oeufrier.