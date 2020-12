Port de Montréal à Contrecœur: QS Verchères inquiet de l’impact sur l’environnement

Un nouveau groupe de citoyens et de citoyennes s’est mis récemment sur pied à Contrecœur pour étudier le dernier rapport émis par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) concernant le prolongement du Port de Montréal à Contrecœur. L’Association Québec solidaire Verchères fait siennes les préoccupations de ce comité en ce qui a trait notamment aux menaces qui planent sur la biodiversité du territoire et sur les émissions des gaz à effets de serre (GES).

Avec le prolongement du Port, QS Verchères anticipe un accroissement du volume de camions lourds sur la Montée de la Pomme d’or à Contrecœur, une hausse significative du trafic ferroviaire sur le tronçon qui traverse les villes de Longueuil, Boucherville, Varennes et Verchères, et bien sûr le passage de davantage de navires chargés de conteneurs aux alentours de Sorel et Contrecœur. Tout cela se fait dans le contexte du développement d’un pôle logistique de transport qui affectera, sans nul doute, plusieurs milieux naturels et terres agricoles, rappelle l’Association.

Les études faites par l’AEIC ne traitent que de la première phase du projet d’agrandissement, déplore Laurie-Anne Dansereau, membre active de Québec solidaire Verchères et citoyenne de Contrecœur. Une fois engagé dans le projet, il ne sera plus temps de reculer, note-t-elle. De plus, « les impacts à terme sur les émissions de GES causés par le camionnage et les navires et sur l’érosion des berges n’ont pas été traités ».

Finalement, ce que déplore Québec solidaire Verchères, c’est qu’on développe un projet, de l’agrandissement du Port au pôle logistique de transport, avec une vision en silo. C’est ainsi que bien des décisions politiques se développent, la main droite ignorant ce que la main gauche fait. Oui, des emplois en perspective, mais à long terme, pas tant que ça, et à quel prix?

Source: vercheres@quebecsolidaire.net