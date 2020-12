Samsara Rainville, la Varennoise qui informe les Montréalais

Sitôt sa formation en journalisme terminée à l’université Concordia, Samsara Rainville a décroché un poste de journaliste au bulletin CityNews Montreal. Pour la jeune femme, il s’agit de la réalisation d’un rêve qu’elle caresse depuis la tendre enfance.

« C’est vraiment depuis que je suis toute petite, raconte celle qui a étudié au Collège Saint-Paul et qui a obtenu son diplôme en 2015. Je pense qu’un des premiers mots que j’ai appris à dire, c’est journaliste! Et en grandissant, ça s’est développé naturellement. Je n’ai jamais mis en question mon choix. La raison pour laquelle j’ai choisi ce métier, ce n’est pas pour avoir des cotes d’écoute. C’est vraiment parce que je veux aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, entendre leurs histoires et les partager avec la population »

Diffusé à la fin du mois d’octobre, le tout premier reportage de la journaliste pour son nouvel employeur portait sur la création de nouveaux masques intégrés à des casques de hockey par la compagnie montréalaise CCM. Une expérience qu’elle n’oubliera pas de sitôt.

« Je ressentais beaucoup de pression, admet la Varennoise, et je voulais bien performer. Je venais d’obtenir mon diplôme et je ne voulais pas que les gens pensent que j’étais une étudiante en stage. Il n’y a rien de mal à ça, mais je commençais un nouveau travail et je désirais vraiment être bonne. En fait, j’avais le stress que je m’imposais à moi-même en plus de celui qui vient naturellement quand on commence un nouvel emploi qui est cool. »

Une suite naturelle

Depuis, on peut penser que l’aisance s’accroît de reportage en reportage pour celle qui, en plus de son regard engageant, maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare.

« Ça se fait vraiment naturellement, poursuit Samsara. J’apprends tous les jours. Pour moi, c’est comme la continuité de mon éducation. »

Évidemment, les amis étaient au rendez-vous lorsque celle-ci a fait ses débuts en ondes. Les commentaires positifs sur sa prestation se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Quant à ses parents, qui travaillent respectivement dans une usine et une agence de voyages de la région, ils ont, semble-t-il, éprouvé un sentiment de satisfaction de voir leur fille atteindre si rapidement son objectif.

« Ç’a été vraiment drôle. Quand j’ai fait mon premier reportage sur CCM, je portais une mitaine de gardien de but afin d’ajouter un petit quelque chose. Quand il a vu ça, la première chose que mon père a dite, c’est : “Hey, c’est mon gant!” (Rires). Ma mère est une femme qui manifeste beaucoup d’émotions habitude, mais cette fois, elle est demeurée assise et elle s’est dit : “Wow, Samsara est vraiment à la bonne place!” »

Avant d’amorcer sa carrière journalistique, Samsara Rainville s’est vu décerner quelques distinctions pour son implication. Elle fut notamment récipiendaire du Prix du mérite de l’engagement dans les activités parascolaires décerné par la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) en 2014 et plus de s’être vu remettre la bourse Desjardins décernée à des finissants exceptionnels en 2015. Elle a par ailleurs représenté le Collège et la Montérégie lors de Secondaire en spectacle en 2014.