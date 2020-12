Le courage d’une jeune Varennoise inspirera les participants du 24 h de Tremblant

La 20e édition du 24 h de Tremblant rassemblera cette fin de semaine des milliers de participants qui se relayeront à distance durant 24 heures pour bouger et amasser des dons pour la grande cause des enfants malades. Une des sources de leur inspiration est la jeune Varennoise de 11 ans, Victoria Paquin, qui a reçu en mai 2019 un diagnostique de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et qui rêve d’ouvrir son propre restaurant, car elle adore cuisiner.

Il faut savoir à ce sujet que, plus que jamais, les enfants ont besoin de l’appui des gens étant donné que les revenus des fondations ont chuté de 60 % depuis le début de la pandémie et, sans les dons, les projets de recherche sont en péril. De plus, le cancer est toujours la première cause de décès par maladie chez l’enfant.

Tous les profits de cette grande collecte qui se tiendra les 4, 5 et 6 décembre seront remis à trois grandes causes, soit la Fondation Charles-Bruneau (bénéficiaire principale), la Fondation du CHEO d’Ottawa et la Fondation Tremblant.

Plusieurs enfants sont parrainés par les participants de cette 20e édition, dont la jeune Victoria qui reçoit des traitements au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine pour guérir.

« J’aime beaucoup danser, je pratique le hip-hop de niveau compétitif. Mes sœurs Camélia, Stella et moi dansons et chantons souvent comme dans une comédie musicale! Mon plus grand rêve? Ouvrir mon propre restaurant, car j’adore cuisiner! Pour l’instant, j’ai hâte d’avoir un régime alimentaire moins strict et de pouvoir manger de la crème glacée molle et des sushis! », a expliqué la jeune fille qui aime aussi les promenades en nature, seule ou en famille.

La Fondation Charles-Bruneau lui permet de faire de la kinésiologie afin de l’aider à continuer de danser. « Cette épreuve fait de moi une meilleure personne », a affirmé en terminant celle qui inspire les participants du 24h Tremblant.

Pour faire un don à l’événement, visitez le https://participant.24htremblant.com/fr/faire_un_don