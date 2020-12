Un lien direct avec le père Noël pour les enfants de Contrecœur

Malgré un horaire chargé et les difficultés inhérentes à la gestion de la pandémie, il semble que le père Noël ait trouvé une manière de demeurer en contact avec les enfants de la région.

La Ville de Contrecœur a d’ailleurs annoncé ces derniers jours en être venue à une entente de partenariat avec l’atelier nordique de l’homme en rouge situé quelque part au pôle Nord. Il s’agit une bonne nouvelle pour les enfants qui ont pu craindre que la Covid-19 ne vienne compromettre les activités du temps des Fêtes cette année.

Selon ce qu’a appris le journal La Relève, il semble que la mairesse Maud Allaire soit intervenue personnellement afin d’assurer la mise en place d’un lien direct entre Contrecœur et le pôle Nord, situé à tout près de 5 000 km de la municipalité.

Afin d’effectuer la liaison en bonne et due forme, une boîte aux lettres du Service postal express pôle Nord/Contrecœur a été installée au centre multifonctionnel du 4865, rue Legendre, devant le bureau du Service loisir et culture. Pour échanger avec le père Noël, les enfants sont invités à se rendre sur le site de la Ville et à utiliser le lien prévu à cet effet.

En raison d’une période particulièrement intense en ce qui a trait aux préparatifs de la fête de Noël, qui aura lieu dans moins d’un mois, le père Noël n’a pu retourner les appels du personnel de La Relève afin de commenter la signature de cette entente.

Rappelons par ailleurs que les enfants qui veulent assister au spectacle de Noël doivent s’inscrire dans la section Bibliothèque et sur la page Facebook de la Ville de Contrecœur. Plus de détails à venir à ce propos.

Les lutins en mission à Verchères

Il semble que le département des communications de l’atelier du père Noël soit particulièrement sollicité ces temps-ci. La Municipalité de Verchères annonçait parallèlement ces derniers jours avoir obtenu l’assurance que les lutins du père Noël seront de passage le 6 décembre afin de récupérer les lettres qui sont adressées à leur employeur.

Comme les lutins peuvent également être affectés par la Covid-19, il est important pour ces émissaires du pôle Nord que les enfants et leurs parents présents portent le masque et respectent les mêmes normes de distanciation physique qu’avec les humains.

Afin de recevoir la visite des lutins, les parents doivent d’abord inscrire leurs enfants sur le site de la Municipalité avant le 2 décembre 23 h 59.

Chaque missive doit être adressée de la manière suivante :

Père Noël

Pôle Nord

H0H 0H0

Canada

Afin de faciliter la tâche du père Noël et des membres de sa joyeuse et vaillante équipe, il est important d’indiquer le nom de chaque enfant et ses coordonnées postales dans le coin gauche de la lettre et d’y apposer un timbre pour assurer le transport du message jusqu’à l’atelier du pôle Nord.

Pour les responsables de la Municipalité de Verchères, il s’agit aussi d’une excellente nouvelle. Les élus espèrent que la présence des lutins dans la région apportera son lot de joie dans le cœur des petits et des grands enfants, et ce, qu’ils aient été sages ou non au cours de la dernière année.

Rappelons en terminant qu’un spectacle virtuel aura également lieu à Verchères le samedi 5 décembre à 11 h. Les petits sont invités pour l’occasion à visiter le site ville.vercheres.qc.ca afin d’assister à la représentation de La magie des Fêtes avec Brillantine et Grignotin.

Au programme, des chansons avec le charpentier Maître Castor, une partie de cache-cache avec Frimousse le renard roux et une histoire interactive qui leur permettra d’écrire aux personnages durant la prestation.