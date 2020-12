Nouveau : un endroit sécuritaire pour les échanges

Les gens qui vendent ou achètent des biens via Internet, ou les parents qui ont des enfants en garde partagé, peuvent maintenant profiter d’un endroit sûr pour procéder aux échanges.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a mis à la disposition du public une zone de rencontre neutre pour effectuer des échanges sécuritaires de biens à la suite d’une vente ou une transaction en ligne afin de les aider à prévenir les transactions frauduleuses.

Cet emplacement sécurisé est situé dans un espace de stationnement bien identifié au quartier général du SPAL, au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest, à Longueuil. L’endroit est sous surveillance vidéo.

Avec l’importante hausse des plateformes de ventes en ligne, les transactions entre les particuliers sont de plus en plus fréquentes. Cette zone permet donc les échanges de façon sécuritaire et prévient les vols et les agressions. Les policiers sont d’ailleurs à proximité pour intervenir.

Le SPAL suggère de privilégier les virements bancaires et d’effectuer la transaction finale seulement une fois que vous avez le bien en main. Il vous incite aussi à apporter un sac dans lequel le vendeur pourra déposer l’objet vendu et ainsi éviter la contamination avec l’acheteur.

Cet endroit peut également servir de point de rencontre pour des parents qui ont la garde partagée des enfants et qui souhaitent effectuer le transfert de l’enfant en terrain neutre.

Le concept derrière la zone de rencontre existe depuis quelque temps en Colombie-Britannique ainsi qu’en Ontario. Quelques services de police du Québec disposent également d’une telle zone, dont Bromont, Terrebonne et Sherbrooke.