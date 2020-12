Lettre ouverte: avis à tous les usagers des postes

En entendant les infos télévisées pour des vols de colis laissés sur les perrons de résidence, j’ai fait le lien avec le vol que j’ai subi par une livraison d’une simple lettre par la poste.

Une carte de fête avec une enveloppe de couleur ne résiste pas aux voleurs puisque cela signifie un cadeau d’argent ou une carte cadeau pré- activée, ce qui m’est arrivé dernièrement au mois d’octobre. Plusieurs personnes m’ont raconté que cela leur était arrivé au moins une fois, surtout durant la période des fêtes.

La poste n’est plus aussi fiable qu’avant, c’est seulement une chance quand une lettre plutôt reconnaissable avec une enveloppe de couleur non standard et susceptible d’être une carte d’Anniversaire ou du temps des Fêtes, comportant souvent un cadeau d’argent ou une carte cadeau pré-activée se rende à destination.

Comme j’utilise très rarement le service postal, j’ai été très indignée de constater que la carte de fête envoyée à mon fils (postée parce que c’était durant la pandémie) soit volée, il n y a aucune façon de récupérer ou de prouver quoi que ce soit. Le colis lui est souvent récupérable puisqu’il est enregistré et la majorité du temps remboursé. « 03 » n’est pas une garantie de confiance. Je conseille à tous de signaler la non délivrance d’une lettre pour qu’un suivi et une enquête soient effectués ce qui serait un incitatif aux employés concernés à diminuer grandement les vols. C’est malheureux que tous les employés honnêtes sont aussi soupçonnés et je ne doute pas qu’ils sont plus nombreux que les malhonnêtes.

Ce qui n’est pas facile, c’est faire une plainte puisque nous n’avons aucune preuve de l’envoi.

Je conseille à tous de ne plus utiliser la poste pour une simple lettre, servez-vous des courriels, des textos, des envois Interac et si vous n’y avez pas accès, demandez à une connaissance de vous aider. N’attendez pas d’être la prochaine personne volée. Soyez très vigilants.

Je suis certaine que plusieurs plaintes seront faites, suite à cette intervention.



Andrée Chartrand

Contrecoeur