Dans la classe de Mme Marie-Josée vendredi matin…

Mme Marie-Josée a le bonheur des enfants à cœur et a assurément la main sur le cœur, car depuis 1993, elle est enseignante à la maternelle et exerce son métier avec autant de passion aujourd’hui qu’à ses débuts.

Dans sa famille, ce métier est exercé de mère en fille ou encore de tante en nièce, car sa tante Monique âgée de 81 ans a été une des premières « jardinières » à Montréal.

Mme Marie-Josée parle de ses élèves avec enthousiasme. Cette année, elle ne manque pas de dire que son groupe de « petites grenouilles » est formidable. Que tout les intéresse! « La planète mars que l’on peut apercevoir tôt le matin, la peau de couleuvre conservée dans un plat de plastique depuis plusieurs années ou encore les vers de terre aperçus lors d’une marche ». Sa façon toute spéciale d’aborder différents sujets devient une source d’apprentissage intéressante pour ses élèves. Sans oublier les chansons qu’elle fredonne, comme celle de Nana Mouskouri « Soleil Soleil », reprise par Lara Fabian, que les enfants réclament plusieurs fois par jour et qui sera sans aucun doute un doux souvenir qu’ils chériront.

On ne fait pas que jouer, chanter, danser, bricoler dans la classe de Mme Marie-Josée, on réfléchit aussi. « Pourquoi les vers de terre sortent-ils lorsqu’il pleut? Parce qu’ils aiment jouer dans la bouette, parce qu’ils aiment l’eau, parce qu’ils ont soif. » Elle fait en sorte de stimuler leur réflexion et leur réserve de belles surprises!

Par exemple, pour souligner l’Halloween, ils ont eu une visite spéciale, pas « en vrai », en raison de la pandémie, mais plutôt sur le grand TBI (la grosse télé comme les enfants l’appellent).

Mamie Diane, la maman de Mme Marie-Josée, leur a raconté une histoire.

Mamie avait installé derrière elle un bouquet de fleurs et une citrouille décorative pour enjoliver le décor.

Mamie n’avait pas de masque, de sarrau ou de visière. Mais elle avait son sourire, sa bienveillance, son talent de conteuse et son amour des enfants.

Les élèves étaient tellement attentifs, voire fascinés, autant que lorsque toute petite, Mme Marie-Josée regardait Fanfreluche.

Par la suite, ils étaient vraiment enthousiastes de répondre aux questions au sujet de l’histoire.

Mme Marie-Josée avait prévu de leur faire chanter une chanson ou deux d’Halloween pour remercier Mamie Diane, mais les enfants aiment que leur bonheur soit contagieux, alors ils ont insisté pour en chanter… huit!

Pour les enfants, Mamie Diane et Mme Marie-Josée, c’était la fête!

Même s’il pleuvait dehors.

Même si Mamie est confinée seule en zone rouge dans son logement à Montréal.

Même si le papa de Mme Marie-Josée (donc l’amoureux de Mamie Diane durant 60 ans) est décédé de la Covid en mai.

La joie était palpable.

Les coeurs étaient joyeux!

Il faut dire que le nom de l’école où enseigne Mme Marie-Josée est Arc-en-ciel et l’on peut certainement dire qu’elle fait briller ses magnifiques couleurs!