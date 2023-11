Une infirmière du CISSS de la Montérégie-Est s’illustre aux Prix Florence de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec

L’infirmière clinicienne en santé scolaire de l’Hôpital Pierre-Boucher, Audrey Billeau remporte les honneurs dans la catégorie Promotion de la santé des Prix Florence de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) pour son projet : Maman infirmière.



Cette catégorie souligne la contribution d’une infirmière ou d’un infirmier dont les actions ont suscité des changements et favorisé l’amélioration des conditions de vie et de santé des personnes par des interventions éducatives, politiques, communautaires ou de sensibilisation. Après avoir constaté des problématiques récurrentes qui poussaient les parents à se présenter à l’urgence avec leur enfant, Audrey Billeau a lancé, d’abord sur Facebook, puis sur Instagram, la page Maman infirmière, qui propose, sans jugement, du contenu vulgarisé sur des sujets de santé afin d’aider les familles à mieux s’y retrouver et ultimement, éviter des visites médicales. Avec une communauté de près de 20 000 personnes, Maman infirmière est devenue une référence.



« Nous sommes fiers de voir Audrey Billeau remporter le prix de la Promotion de la santé pour son initiative Maman infirmière. De la voir présenter son projet avec passion reflète bien la mobilisation de nos professionnelles en soins. Une belle initiative qui fait rayonner la profession infirmière et le rôle crucial joué par celles-ci! » – Marie-Josée Proulx, directrice des soins infirmiers au CISSS de la Montérégie-Est



« Ce prix signifie énormément pour moi! C’est une reconnaissance incroyable de mon ordre professionnel. Il est important pour moi de contrer la désinformation qui circule et de pouvoir rendre l’information sur la santé accessible à tous. Je crois sincèrement que la promotion de la santé est la base de tout. Je tiens également à féliciter tous les finalistes qui ont et continueront à faire rayonner la profession infirmière avec tout ce qu’ils ont entrepris. Je suis fière d’être infirmière clinicienne et je suis fière que Maman Infirmière soit reconnue comme une « influenceuse » santé. » − Audrey Billeau, infirmière clinicienne en santé scolaire