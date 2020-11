70e anniversaire de mariage pour le plus vieux couple de Varennes

Marie-Claire Laplante et Gaston Vincent ont uni leur destinée en 1950 et ils célébreront leurs noces de platine le 2 décembre prochain. Mme Laplante a vu le jour le 7 mai 1931 à Sorel en étant l’aînée de cinq enfants. M. Vincent est né le 19 mars 1926 à Saint-Marcel, sixième d’une grande famille de onze enfants.

C’est par une belle journée d’été qu’ils se sont rencontrés en 1948. Leur fréquentation s’est déroulée pendant dix-huit mois avant que la grande demande ne soit adressée et le couple s’est uni dans la paroisse de Saint-Aimé, entouré de leurs proches. Les amoureux se sont établis à Varennes en 1959 où M. Vincent a été barbier pendant 25 ans et a fait partie du conseil d’administration du Club de l’âge d’or pendant quinze ans.

Parents de trois enfants (Nicole, Michel, Jocelyn), ils ont le bonheur de compter trois petits-enfants (Simon, Sonia, Maxime) et deux arrière-petits-enfants (Zia, Clovis).

Elle, cuisinière accomplie, couturière émérite, persévérante, femme de caractère et d’affaires; lui, bon vivant, généreux, joueur de tours, toujours le sourire aux lèvres, sont quelques-uns des traits de personnalité qui décrivent bien ce duo attachant. Couple toujours en parfaite symbiose, les amoureux ont parcouru les festivals du Québec avec leur véhicule motorisé, ont foulé avec plaisir les planchers de danse et sont de fervents joueurs de cartes.

Félicitations aux heureux tourtereaux qui incarnent l’amour véritable et sincère après toutes ces années actives et bien remplies!