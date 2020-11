Les médiateurs citoyens: à l’écoute sans juger

L’une des pierres angulaires de la médiation citoyenne, c’est la confiance des parties en cause envers la neutralité des médiateurs sur l’issue d’un litige. Non seulement ces derniers s’engagent à respecter une totale neutralité, mais en plus, ils ne se permettront jamais de porter un jugement sur les individus.

Mais comment les médiateurs réussissent-ils à éviter de porter un jugement ?

En premier lieu, les médiateurs connaissent les obstacles à faire appel à leur service. Il n’est pas facile de prendre la décision de confier à un étranger les tenants et aboutissants d’une situation difficile et d’en discuter avec lui, surtout quand les émotions ressenties sont très puissantes. Il est aussi tout à fait humain de vouloir éviter de mal paraître.

Certaines personnes craindront que les médiateurs jugent leur comportement ou leur incapacité de régler une situation.

Mais rassurez-vous ! Par leur formation, les médiateurs ont conscience que chaque personne est unique par son éducation, son expérience personnelle et ses choix de vie. De plus, chaque personne vit en fonction d’un système de valeurs qui lui est propre. Qui pourrait se permettre de juger quand il n’y a pas un seul individu identique à un autre ?

Les médiateurs sont des citoyens comme vous qui offrent bénévolement leur temps et leurs énergies afin d’aider les gens à vivre en harmonie dans le respect de chacun.

Souvent, les participants à une médiation demandent aux médiateurs qu’ils portent un jugement sur le conflit. Il faut savoir que ce n’est pas leur rôle. Les médiateurs ne sont pas des juges. Ils ne peuvent pas décider pour les parties en cause. Ce sont elles qui doivent trouver elles-mêmes une solution à leur mésentente. Les médiateurs sont là pour aider et soutenir les parties.

Enfin, afin d’éviter les accrocs à la confidentialité, toutes les notes des médiateurs sont détruites après une médiation à l’exception de données statistiques. On ne conserve aucune donnée sur les individus qui participent à une médiation.

Pour davantage d’informations sur la médiation citoyenne, vous pouvez consulter www.equijustice.ca. Pour faire appel à un médiateur à Varennes, Verchères et Contrecœur, composer le 514-358-7249 et laissez un message.

Source: Équijustice

Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne