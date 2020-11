Une offre virtuelle pour faire bouger les Verchèrois et Verchèroises

En raison de la Covid-19, le Service de loisirs et culture de la Municipalité de Verchères a pris la décision d’annuler les cours et activités de la session d’automne. Tous les citoyens inscrits recevront un remboursement au ratio des cours annulées. Afin de continuer à faire bouger les verchèrois, la Municipalité de Verchères a mis à leur disposition plusieurs activités à faire dans le confort de son domicile et cela gratuitement.

Comme activités, les jeunes de 4 à 10 ans pourront s’inscrire à des ateliers de danse virtuels afin de pouvoir danser avec des amis, mais du confort de leur maison. Il sera aussi possible pour tous les verchèrois de consulter différentes capsules vidéo de yoga pour enfants et adultes, de zumba et de retrouver des conseils de course dans la section loisirs du site de la Municipalité de Verchères. (https://ville.vercheres.qc.ca/loisirs-culture-et-evenements/loisirs/)

Il faut continuer à faire des efforts collectivement pour contrer la propagation de la Covid-19. Nous espérons que cette offre virtuelle permettra à plusieurs personnes de bouger sans créer de rassemblement. Faire de l’activité physique contribue à garder un corps en santé, mais permet aussi de garder notre santé mentale stable. Nous encourageons tous les verchèrois à consulter nos offres d’activités à faire à la maison.

Source: Municipalité de Verchères