La Caisse Desjardins des Patriotes fait un don de 100 000 $ au Centre d’action bénévole de Boucherville

Pour la construction de la Maison du bénévolat de Boucherville

La Caisse Desjardins des Patriotes est fière d’appuyer et de rendre possible la construction de la Maison du bénévolat de Boucherville par la remise d’un don de 100 000 $ au Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB).

La Maison du bénévolat de Boucherville a pour objectif de devenir un milieu de vie rassembleur, inclusif et confidentiel à Boucherville, lequel permettra de participer à l’amélioration des conditions socioéconomiques des habitants de Boucherville.

« Grâce à ce don, la Maison du bénévolat de Boucherville pourra voir le jour et ainsi nous permettre de regrouper sous un même toit plusieurs organismes communautaires s’adressant aux aînés, aux familles ou aux proches aidants. Ce projet est un concept pratique et intéressant pour notre clientèle et nos bénévoles », mentionne Christine Sparrow, directrice générale du CABB.

« La Caisse Desjardins des Patriotes est particulièrement touchée par la mission de cet organisme, et c’est pourquoi nous estimons qu’elle mérite d’être soutenue », indique André Cataford, président du Conseil d’administration de la Caisse.

« Chaque fois que la Caisse Desjardins des Patriotes peut faire une différence au sein de sa communauté, nous sommes heureux de contribuer et d’y aller de gestes concrets envers ces organisations dévouées qui contribuent à améliorer la vie des gens et des familles au quotidien », conclut Paul Dulude, directeur général de la Caisse.

À propos de la Caisse Desjardins des Patriotes

– Près de 536 000 $ en commandites et dons versés au cours de la dernière année; – Plus de 180 professionnels à l’écoute de vos besoins; – Un volume d’affaires de près de 5 milliards $; – 67 686 membres; – 15 dirigeants élus représentatifs de tous les secteurs de la Caisse; – 7 places d’affaires réparties sur le territoire.

À propos de la Maison du bénévolat de Boucherville

La Maison du bénévolat de Boucherville est située dans l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys. Celle-ci réunira quatre organismes communautaires complémentaires, soit le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), les Chevaliers de Colomb de Boucherville, le Comité d’entraide de Boucherville ainsi que les Filles d’Isabelle de Boucherville. Les organismes partageront différentes ressources et réaliseront des économies d’échelle importantes quant aux frais d’exploitation, et ce, tout en maintenant leur spécificité unique.