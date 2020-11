Un million de masques remis aux banques alimentaires du Québec et à la SPCA de Montréal

FORMEDICA, un chef de file dans le marché des supports et immobilisations orthopédiques au Québec, ètabli à Contrecoeur, et sa division JD Anima, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits et accessoires pour animaux, sont fières d’annoncer qu’elles apportent leur soutien dans le contexte de la pandémie en remettant un million de masques aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) et à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal.



Dernièrement, 900 000 masques ont ainsi été donnés aux BAQ, qui assurera la distribution aux 19 membres Moisson de la province. Plus des deux tiers des masques seront remis à des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le reste sera distribué aux employés et bénévoles afin qu’ils puissent continuer leurs activités.



100 000 masques ont également été remis à la SPCA de Montréal. « Au cours des derniers mois, nous avons dû revoir en profondeur nos façons de faire pour pouvoir poursuivre notre mission. Ce don de masques est un réel soulagement pour nous et nous permettra d’allouer encore plus de ressources au bien-être des animaux qui passent entre nos murs », a mentionné Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal.



« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à alléger le fardeau de plusieurs personnes et familles en situation de vulnérabilité, et soutenir le travail de deux organismes dont les rôles sont primordiaux en ces temps hors du commun », a indiqué M. Raymond Fortin, président-directeur général de FORMEDICA et de JD ANIMA.



Pour plus d’informations sur les entreprises et leurs produits, veuillez consulter les sites formedica.com et jdanima.com.