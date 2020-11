Le tiers des écoles au Québec seraient affectées par la Covid-19, mais la situation serait « sous contrôle » en Montérégie

Selon les informations colligées par le ministère de l’Éducation du Québec, le virus est présent dans une école sur trois à travers la province et le nombre de classes fermées ne cesse de grimper.

Ainsi, en date du 18 novembre dernier, le nombre total d’écoles comptant des cas positifs actifs rapportés avec diagnostic s’élève à 1 028 sur un total de 2 994 établissements scolaires publics et privés au Québec, ce qui représente une proportion de 34 %.

Toujours d’après les données du ministère révisées le 18 novembre, le nombre de groupes fermés n’a cessé d’augmenter par rapport à la semaine dernière puisqu’ils sont passés de 1 174 à 1 271.

Ces informations permettent également de constater que le virus s’est surtout infiltré dans les écoles secondaires puisqu’environ 60 % des cas actifs se retrouvent dans ces établissements d’enseignement, comparativement à 20 % environ pour les écoles primaires et 20 % dans les centres de formation professionnels et d’éducation aux adultes. On estime également que 29 % des éclosions proviennent du réseau scolaire.

Cette progression est telle que le gouvernement de François Legault envisage de prolonger les vacances scolaires au mois de janvier afin de créer une période de quarantaine après le temps des Fêtes, ce qui a occasionné une levée de boucliers dans le réseau scolaire et les syndicats affiliés.

Dans la région, la situation ne serait toutefois pas aussi préoccupante que dans certains autres secteurs de la province. « Il y a plusieurs cas dans les écoles en Montérégie, mais ça demeure sous contrôle », a confirmé pour sa part la directrice de la santé publique en Montérégie, Dre Julie Loslier.

Dans la liste des écoles comptant des cas positifs actifs rapportés avec diagnostic, on retrouve plusieurs établissements de la région, dont notamment le Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie, les écoles de l’Odyssée à Saint-Amable, de Mortagne à Boucherville, François-William à Saint-Amable, le Carrefour à Varennes et Polybel à Beloeil.