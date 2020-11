La Ville de Boucherville offre des dons totalisant 10 000 $ à deux guignolées

La Ville de Boucherville renouvelle encore cette année son soutien à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud en offrant un don de 5 000 $. Celui-ci s’ajoute au don de 5 000 $ déjà offert à la Guignolée de Boucherville organisée par le Comité d’entraide de Boucherville (CEB).

« En cette période particulièrement difficile pour plusieurs familles et à la veille de la période des Fêtes, j’invite les citoyens, entreprises et organisations de Boucherville à répondre à notre appel de générosité. Chaque don est un geste de solidarité envers nos concitoyens qui ont besoin d’aide », a déclaré le maire Jean Martel qui est coprésidents d’honneur de la Guignolée des médias aux côtés de ses collègues, les mairesses de Longueuil et de Brossard ainsi que les maires de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert.

Deux campagnes de dons

À Boucherville, deux campagnes sont présentement tenues, soit la guignolée du Comité d’entraide de Boucherville, en partenariat avec la Ville de Boucherville, et la Guignolée des médias.

Vous avez ainsi le choix de soutenir l’une ou l’autre de de ces guignolées ou même, de contribuer aux deux, si votre situation le permet. Si la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud se consacre aux besoins de toute la région de l’agglomération, tandis que la Guignolée de Boucherville vise plus particulièrement à soutenir les 1 300 Bouchervillois vivant sous le seuil de la pauvreté.

Rappelons qu’au don de 5000 $ au CEB, la ville a de plus apporté un soutien technique et promotionnel à l’organisme bouchervillois, ce qui représente une aide équivalente à 20 000 $.

Cette année, pour Soutenir la Guignolée de Boucherville, les personnes peuvent faire un don en ligne ; ajouter 2 $ à leur facture lors de leur passage à la caisse chez l’un des partenaires ; faire un don par chèque à l’ordre du Comité d’entraide de Boucherville ; ou déposer des denrées alimentaires dans l’un de nos trois points de chute. Plus d’information sur le site guignoleeboucherville.com.

Pour donner à la Grande Guignolée de la Rive-Sud, vous êtes invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, les épiceries IGA Louise Ménard, chez Maxi et chez Provigo. Vous pouvez également faire un don en ligne à guignoleerivesud.org ou en textant Noel au 20222.