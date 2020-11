À l’occasion de la semaine des vétérans, Stéphane Bergeron souhaite rendre hommage à nos anciens combattants

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait écho aux propos de son collègue de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc Québécois pour les dossiers touchant les anciens combattants, M. Luc Desilets, pour souligner la «Semaine des vétéranes et vétérans», qui se tient jusqu’au 11 novembre prochain, Jour du Souvenir.



Cette année, la «Semaine des vétéranes et vétérans» souligne tout particulièrement le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle quelque 150 000 Québécoises et Québécois ont pris part. « Cette semaine spéciale est l’occasion de rendre hommage à nos vétéranes et nos vétérans du Québec et surtout, de se souvenir avec reconnaissance de celles et ceux qui ont donné leur vie en service au fil des ans afin de défendre notre démocratie», a d’abord signalé M. Desilets.



Le Jour du Souvenir constitue une occasion privilégiée pour rendre un vibrant hommage à nos anciens combattants, ainsi qu’à ceux qui ont dû consentir au sacrifice ultime en servant sous les drapeaux. Cette date a été choisie pour rappeler que l’armistice ayant mis un terme à la Première Guerre mondiale était entré en vigueur le 11 novembre 1918, à 11h00. Compte tenu des directives de la santé publique, les commémorations publiques de cette importante journée ont dû être annulées. M. Bergeron se rendra néanmoins au cénotaphe de Saint-Bruno-de-Montarville, ce 11 novembre à 11h00, pour y déposer, à titre de député fédéral, une couronne commémorative.



«Nos militaires se sont toujours distingués, que ce soit en temps de guerre comme en temps de paix, comme on a pu le voir, par exemple, le printemps dernier dans nos centres de soins pour personnes âgées. Les anciens combattants forment une population des plus diversifiées avec des besoins et des attentes tout aussi variés, auxquels il nous faut tenter de répondre le plus adéquatement possible. Nous avons un devoir de gratitude et de mémoire envers ces hommes et femmes remarquables qui étaient prêts à tous les sacrifices pour défendre ces valeurs de démocratie, de paix et de liberté qui nous sont si chères. J’invite donc mes concitoyennes et concitoyens de la circonscription fédérale de Montarville à profiter de cette semaine des vétéranes et vétérans pour avoir une pensée à leur intention et, si possible, de trouver l’occasion pour les remercier chaleureusement de leur service», de conclure Stéphane Bergeron.