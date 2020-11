La cinquième édition de la promotion « Verchères, j’en suis fier! » se tiendra pendant tout le mois de novembre prochain. Cette campagne prend un sens particulier en cette année de turbulences et de changements profonds quant aux habitudes d’achat des citoyens et citoyennes de Verchères et de tous consommateurs et consommatrices peu importe l’endroit où ils et elles résident. « Verchères, j’en suis fier! » existe pour souligner le pouvoir de l’achat local, pour remercier la population et pour féliciter, soutenir et rendre hommage à tous les gens d’affaires de Verchères et de la région.



Dans un premier temps, c’est avec beaucoup de fierté que Rues principales Verchères, en collaboration avec la Municipalité de Verchères, affichera ses couleurs à travers un affichage sobre et magnifique remerciant tous citoyens et citoyens de participer au dynamisme commercial de leur municipalité et, par ce geste, plus de 800 emplois sont créés et conservés à Verchères à travers les 175 commerces, entreprises, industries, travailleurs autonomes, professionnels, représentants et courtiers locaux.



Dans un deuxième temps, Rues principales Verchères organise un grand concours où tous les membres de la corporation seront mis en vedette et où 600 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères seront distribués aux 3 gagnants du tirage. Le tout se déroulera encore une fois en ligne du 1e novembre au 30 novembre prochain. La population locale et régionale est donc invitée à s’inscrire au www.ruesprincipalesvercheres.ca/concours-achat-local.



Ce tirage a lieu grâce à la générosité de la Caisse Desjardins des Patriotes qui offre un total de 500 $ en chèques-cadeaux RPV et la Banque Nationale, succursale de Verchères, qui offre 100 $ en chèques-cadeaux RPV.



« Verchères, j’en suis fier! » a comme objectif de démontrer l’importance de l’achat local et de présenter les commerçants. Faire la promotion de l’achat local est plus qu’un simple concours où des prix sont tirés. Il s’agit davantage d’un geste ou d’une action qui ont un réel impact pour le dynamisme de la communauté. Les citoyens et citoyennes de Verchères sont attachés à leur municipalité et ils en sont fiers. La qualité de vie vécue ici n’a rien à envier des grands centres. Les commerces et entreprises locales sont sensibles à leur clientèle et cherchent à répondre le plus adéquatement possible à leurs besoins.



Toutes les informations sont également disponibles en ligne au www.ruesprincipalesvercheres.ca



Rues principales Verchères remercie également ses partenaires annuels : Municipalité de Verchères, Caisse Desjardins des Patriotes, ManaWeb, Le Contrecourant.com, SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville, L’Orienthèque, Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères et Suzanne Dansereau – Députée de Verchères.