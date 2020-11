La MRC vient en aide aux chercheurs d’emploi

Afin de donner un coup de pouce aux entreprises de la région, mais aussi aux chercheurs d’emploi en ces temps difficiles, la MRC de Marguerite-D’Youville a mis en place un nouveau site Internet.

En visitant emploimargueritedyouyville.ca l’internaute a en effet accès à plusieurs dizaines d’offres. Ces dernières sont réparties dans quatre différentes catégories d’emplois : Professionnels, Spécialisés, Production et Services.

Le site se veut facile d’accès pour tous les types d’utilisateurs. Pour postuler, il suffit en effet de déposer son curriculum vitae directement sur l’annonce du poste convoité.

« Plusieurs entreprises vivent actuellement, et ce, malgré la pandémie, une pénurie de main-d’œuvre puisque notre région est en pleine croissance, a mentionné la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, également présidente du comité consultatif en main-d’œuvre à la MRC. Cette réalité sera encore plus visible avec la relance économique qui aura lieu après la COVID alors que de nombreux projets majeurs sont présentement en développement sur notre territoire. Nos entreprises offriront de belles opportunités d’emploi dans différents secteurs, dont le secteur manufacturier et celui de la construction où l’on constate une forte demande. »

Une experte à votre service

La MRC a également mis un nouveau service à la disposition des sociétés ayant des enjeux de main-d’œuvre. Notamment en matière de recrutement.

Les entrepreneurs devant faire face à diverses problématiques peuvent contacter le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville. Une experte du domaine mettra son expertise à la disposition de ceux qui en feront la demande en écrivant à l’adresse : dev.econo@margueritedyouville.ca.

Le service est offert gratuitement aux entreprises de la région. En outre, ces dernières ont toujours la possibilité d’obtenir une aide financière. Le tout, par l’entremise du programme fédéral Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises.

Cette aide fut bonifiée le mois dernier grâce à l’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale. L’enveloppe est disponible pour les sociétés qui ont arrêté leurs activités lorsque leur région a basculé en zone rouge. Cette bonification permet de couvrir certains frais fixes comme le loyer, les hypothèques et les taxes municipales. Le tout, durant la période de fermeture de l’entreprise.