Le projet du Budget participatif de Verchères installé!

La toute dernière étape du Budget participatif est maintenant terminée ! Le circuit d’entraînement extérieur est maintenant installé dans le parc Roland-Pigeon (rue André-Beauregard). Il est possible d’y faire un entraînement complet tout en suivant les indications présentes sur un panneau. Bien sûr en temps de Covid-19, il est demandé de se désinfecter les mains avant et après l’utilisation du module.

La Municipalité tient à remercier Cynthia Larose et Josianne Dubois les citoyennes porteuses de ce projet qui ont su participer activement à l’évolution du projet qui permettra à plusieurs Verchèroises et Verchèrois de bonifier leur entraînement.

« Je voudrais dire que je suis très reconnaissante que les citoyens de Verchères aient cru en notre projet. Sans leur support, le projet n’aurait jamais pu voir le jour. Mon plus grand désir maintenant est que les gens prennent plaisir à aller s’y entraîner », souligne Josianne Dubois.

« Le Budget participatif à Verchères nous a confirmé que nous avons une communauté impliquée et qui a à cœur la mise sur pied de projet dynamique. Ça me remplit de fierté de voir que dans chacune des phases du projet, les citoyens se sont mobilisés et ont pris le temps de participer. » indique Alexandre Bélisle, maire de Verchères.