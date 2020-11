La contribution des proches aidants officiellement reconnue par Québec

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, s’est réjouie de l’adoption du projet de loi 56, le tout premier dédié aux personnes proches aidantes dans l’histoire du Québec. Il s’agit d’un jalon important de la démarche du gouvernement afin de reconnaître leur apport indispensable et leur offrir davantage de soutien. La loi vise principalement à reconnaître l’ensemble des personnes proches aidantes et à développer des mesures pour les soutenir dans les différentes sphères de leur vie. Avec son adoption, le gouvernement va au-delà de son engagement en s’assurant que cette question soit mise à l’avant-plan dans les actions gouvernementales et les institutions, peu importe le gouvernement en place. Ce projet de loi, déposé le 11 juin dernier, était attendu depuis longtemps par les personnes proches aidantes. « C’est un grand jour pour toutes les personnes proches aidantes du Québec. Ce changement législatif historique vient enfin mettre le projecteur sur la question et réaffirmer qu’il s’agit d’une priorité pour notre société pour les années à venir. La crise sanitaire que nous traversons a d’ailleurs mis en lumière la contribution essentielle des personnes proches aidantes. En ces temps de pandémie, je souhaite leur réitérer tout notre soutien. Nous nous faisons un point d’honneur de bien les accompagner, particulièrement durant cette période », a déclaré Marguerite Blais à ce sujet.