21Lowe’s Canada est fière d’annoncer qu’un total de plus de 2,1 millions de dollars sera remis à quelque 235 organismes sans but lucratif et écoles publiques au pays qui, par leur action, agissent comme de véritables héros au sein de leur communauté. En Montérégie, 28 organismes recevront collectivement plus de 213 000 $. Pour la toute première fois cette année, 47 magasins affiliés à l’enseigne RONA et cinq centres de distribution du réseau se sont joints aux magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt dans le cadre de cette campagne. Durant tout le mois de septembre, ce sont donc 289 emplacements du réseau Lowe’s Canada qui se sont mobilisés pour amasser des fonds afin d’appuyer la mission ou un projet particulier de l’organisme partenaire qu’ils ont choisi. Comme par le passé, les sommes ainsi recueillies ont été bonifiées de 50 % par Lowe’s Canada, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin ou centre de distribution. Exceptionnellement cette année, afin de reconnaître les besoins accrus des organismes héros, qui ont dû faire face à de nouveaux défis et s’adapter à une nouvelle réalité, Lowe’s Canada a également offert un montant supplémentaire de 800 000 $ qui a été réparti proportionnellement aux sommes amassées par les différents emplacements participants.