La MRC de Marguerite-D’Youville souligne la Semaine québécoise des rencontres interculturelles

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui aura lieu du 19 au 25 octobre, est un tremplin pour la mise en valeur de l’apport de la diversité au développement du Québec et le rapprochement entre les cultures. La MRC de Marguerite-D’Youville est fière de soutenir les efforts en ce sens pour sensibiliser la population à ces enjeux et du même coup, favoriser l’inclusion des personnes issues des différentes communautés culturelles. Dans le cadre des activités entourant l’événement, la MRC mettra en ligne une petite exposition virtuelle présentant des objets d’art en provenance de la Côte d’Ivoire, pays avec lequel elle entretient des liens depuis quelques années.



En effet, depuis 2017, l’organisme municipal prend part à la mission d’appui des partenaires canadiens, une initiative de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Les échanges avec la Côte d’Ivoire visent à renforcer les compétences en développement économique auprès des acteurs locaux et ont comme principaux objectifs d’améliorer les capacités des structures locales (SDEL) afin de permettre une plus grande ouverture des marchés et de favoriser l’intégration des jeunes, des femmes et des entreprises. L’exposition virtuelle sera constituée d’un ensemble d’objets ayant été offerts aux représentants de la MRC lors de la mission de la FCM.



Pour Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, cette exposition virtuelle permettra de voir la richesse et la diversité de la culture ivoirienne à travers des symboles forts : « Les objets et arts ivoiriens mettent bien en valeur certains aspects fondamentaux de la culture de la Côte d’Ivoire, que ce soit sur le plan des divers modes de pensée, ou encore des rites et traditions par exemple. Tout au long de l’année, et plus particulièrement dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, nous sommes fiers de soutenir les efforts pour accroître la diversité au sein de la population et favoriser l’inclusion des personnes issues des différentes communautés culturelles. »









Grâce à la collaboration de l’organisme Intégration Compétences, équipe spécialisée dans l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes et des jeunes, la MRC de Marguerite-D’Youville peut offrir des services aux nouveaux arrivants et leur permettre de concrétiser des projets, tout en favorisant leur intégration à la communauté locale. Les mesures mises en place contribuent à l’enrichissement culturel de la région.



L’exposition virtuelle est accessible via le lien www.margueritedyouville.ca/SQRI/.



À propos de la Côte d’Ivoire

Pays situé en Afrique de l’Ouest

Population : 26,4 millions

Langue officielle : Français

Capitale : Yamoussoukro (politique), Abidjan (économique)